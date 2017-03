07/03/2017 05:17

BARCELLONA JUANFRAN RUBIN - Indicato come uno dei possibili rinforzi estivi per la fascia destra del Barcellona, Juanfran Moreno potrebbe optare per la soluzione Russia. Stando, infatti, a quanto riporta 'Super Deporte', il 28enne terzino potrebbe essere il primo acquisto per la prossima stagione dell'allenatore spagnolo del Rubin Kazan Javi Gracia.

A.L.