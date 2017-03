07/03/2017 02:12

ESPANYOL RISTIC / L'Espanyol ha individuato uno dei possibilità rinforzi in difesa per la prossima stagione. Come riferisce 'Sport', infatti, il club di Barcellona è pronto a portare in Spagna Mihailo Ristic, 21enne terzino destro della Stella Rossa. L'affare potrebbe andare in porto per una cifra complessiva di due milioni di euro, bonus compresi.

B.D.S.