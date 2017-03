DIRETTA Champions League, Arsenal-Bayern Monaco:0-0 segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

07/03/2017 20:45

DIRETTA ARSENAL BAYERN LIVE / Forte del 5-1 dell'andata, il Bayern Monaco fa visita all'Arsenal nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Alla squadra di Ancelotti - oltre alla vittoria ed al pareggio - basterà non perdere con cinque gol di scarto se riuscirà a farne almeno un paio per passare il turno, mentre quella di Wenger per accedere ai quarti dovrebbe vincere 4-0 o segnare cinque o più gol dei tedeschi. Calciomercato.it vi offre il match dell'Emirates Stadium' in tempo reale.