07/03/2017 04:29

REAL MADRID COENTRAO / Fabio Coentrao si appresta a vivere i suoi ultimi mesi al Real Madrid. Il terzino sinistro portoghese non rientra nei piani di Zidane e in estate maturerà il suo addio alle 'Merengues'. Per rimpiazzarlo, secondo quanto riportato da 'fichajes.net', sarebbero in corsa due giocatori: si tratta di José Luis Gayà del Valencia e di Juan Bernat del Bayern Monaco.

M.R.