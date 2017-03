VIDEO CM.IT - Palermo, Zamparini: "Felice che arrivi Baccaglini"

dall'inviata Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

06/03/2017 15:17

PALERMO BACCAGLINI ZAMPARINI - All'assemblea elettiva per il nuovo presidente della Figc, Maurizio Zamparini ha avuto modo di parlare anche del nuovo presidente del Palermo, Paul Baccaglini. "E' una persona molto intelligente - le parole dell'ex massimo dirigente rosanero ai cronisti, tra cui gli inviati di Calciomercato.it - Uno che nel campo della finanza che si è affermato così giovane come ha fatto lui, vuol dire che è una persona di grande valore, certamente saprà creare il suo staff. Vedrà la partita di domenica del Palermo e sono dietro di lui, lo sostengo. Nell'ultimo messaggio gli ho scritto, sono felice ma lo sono soprattutto perché arrivi tu, ed è la verità". Zamparini ha poi parlato del gruppo che prenderà possesso del 100% dei rosanero: "Vogliono portare il Palermo in Europa e in Champions. Mi hanno chiesto di fare il consulente, loro si fidano di me. Palermo è una piazza importante e interessante, specialmente per gli italoamericani perché nel nord America vive una vasta comunità di siciliani e sicuramente saranno i primi tifosi".