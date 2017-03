Elezioni Figc, Tommasi: "Più considerazione ai calciatori". Poi attacca Tavecchio

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)/ Maurizio Russo

06/03/2017 15:08

TOMMASI ELEZIONI FIGC / A margine delle elezioni del nuovo presidente della Figc, il numero uno dell'AssoCalciatori Damiano Tommasi ha commentato la situazione mentre è in corso la prima votazione ai cronisti presenti tra cui quello di Calciomercato.it: "Mi son preso questa licenza visto che tra 4 anni non potrò più essere il presidente dell'Associazione e perché era giusto nei confronti dei ragazzi che rappresento. E' la parte che va in campo e che ci mette la faccia a livello anche dilettantistico. Numericamente siamo quelli attivi e in Federazione meritiamo una considerazione diversa da quella avuta finora. Il tavolo dei presidenti la dice lunga sulla posizione dei calciatori con questa Federazione: l'obiettivo è di avvicinarci di più al centro. Cosa è giusto e cosa è sbagliato dipende da come ci si guarda nello specchio: se lo si riesce a fare prima e dopo il voto si è fatta la cosa giusta. Sono partito dal discorso delle catene perché è uno dei problemi del mondo dello sport e non solo in Italia. Si fatica a passar la mano, a dare entusiasmo e spirito ai giovani che vengono avanti troppo spesso sento dire che tanto è inutile. Non è vero, non deve essere così. Ulivieri? Ha insegnato a me e ai giovani alle prime armi in questo ambiente che anche per i propri principi si può arrivare a incatenarci a questa Federazione. Il problema è che il peso di chi gioca è minimo rispetto a chi vota. Bisogna cambiare le logiche che hanno portato a questo sistema".

Figc, Tommasi tra Tavecchio e Abodi

Come è noto, Tommasi si è schierato dalla parte di Abodi. A chi gli ha chiesto il motivo, ha risposto che "il programma elettorale di Tavecchio l'ho visto sul sito internet della Federazione: questo basta e avanza per capire la considerazione e l'interesse dei due candidati verso la componente dei giocatori. Abodi? Se siamo qua a votare è perché c'è la possibilità e la speranza di un cambio. Le partite finiscono anche oltre il 90esimo: il segnale è stato dato e va cambiato il modo di stare insieme".