Calciomercato Juventus, Dybala si offre in Spagna: "Lo vuole Messi"

06/03/2017 15:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SPAGNA / Dybala in Spagna al fianco di Lionel Messi: a dirlo è Manuel Esteban 'Manolete' giornalista spagnolo di 'As'. Sul suo profilo Twitter racconta di un Dybala che, come Courtois (portiere del Chelsea) si sta offrendo in Spagna. In particolare il gioiello della Juventus sarebbe uno degli obiettivi chiesti da Lionel Messi al Barcellona per la prossima stagione.

Questa notizia arriva dopo l''allarme' lanciato dall'allenatore del Pisa, Rino Gattuso: "E' qualche settimana che lo vedo con una faccia diversa. E' incazzoso, come se qualcosa non andasse bene. No so cosa ci sia, però evidentemente qualcosa lo turba".

B.D.S.