DIRETTA Champions League, Napoli-Real Madrid: le formazioni ufficiali! LIVE

Maurizio Russo

07/03/2017 19:43

DIRETTA NAPOLI REAL MADRID LIVE / Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League mette di fronte Napoli e Real Madrid. Dopo aver perso 3-1 in rimonta all'andata, la squadra di Sarri avrà bisogno di una vittoria 2-0 oppure con tre o più gol di scarto per eliminare i campioni d'Europa in carica, mentre quella di Zidane otterrebbe la qualificazione ai quarti con un successo, un pareggio, una sconfitta di una sola lunghezza oppure due segnando almeno due reti. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo. All. Zidane