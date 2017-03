Napoli-Real Madrid, Hamsik: "L'urlo Champions si sentirà a Torino. Godiamocela"

06/03/2017 14:15

NAPOLI REAL MADRID HAMSIK CONFERENZA / Marek Hamsik ha parlato insieme a Maurizio Sarri in conferenza stampa prima di Napoli-Real Madrid: "E' un evento importante ma non dobbiamo affrontarlo con pressione. Serve carica contro la squadra più titolata al mondo. Dobbiamo godercela noi con il nostro pubblico. Non vedo l'ora di scendere in campo. Loro sono pericolosi in avanti e dovremo stare attenti. Noi non siamo capaci di gestire, dobbiamo attaccare perché siamo in svantaggio di due gol ma stando attenti dietro. In casa non sbagliamo mai".

E in casa ci sarà anche l'appoggio del pubblico: "E' una partita attesa da tutta la città, l'urlo Champions si sentirà fino a Torino. Il Real è una squadra forti e noi puntiamo a gicoare questa competizione tutti gli anni. Non dico che deve essere una cosa normale, ma qualcosa che vogliamo giocare sempre. Punto di arrivo o di partenza? Non lo so, di cderto vogliamo fare bella figura e proveremo a pasasre il turno. Non sarà facile ma scenderemo in campo per giocarcela. La vittoria con la Roma è stata importante, ci serviva per il secondo posto: vogliamo tornare in Champions".

B.D.S.