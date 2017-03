Calciomercato Cagliari, De Biasi e Stramaccioni per la panchina

06/03/2017 14:09

CAGLIARI STRAMACCIONI DE BIASI - La pesante sconfitta interna contro l'Inter ha creato qualche malumore in casa Cagliari. La situazione in classifica è buona, i sardi sono a quota 31 punti a metà classifica, ben distanti dalla zona retrocessione, ma nel corso della stagione il tecnico Rastelli è stato più volte vicino all'addio. Stamane 'Tuttosport' ha parlato dell'ipotesi Andrea Stramaccioni per la panchina rossoblu. Il tecnico, reduce dall'esperienza al Panathinaikos, conosce bene sia il presidente Giulini che altri componenti della società cagliaritana e c'è stima tra le parti. Una soluzione, dunque, da tenere in considerazione, sia nell'immediato che per il futuro. Da non scartare anche la pista che porta a Gianni De Biasi: l'attuale commissario tecnico dell'Albania già nei mesi scorsi è stato seguito con attenzione dal Cagliari.

A.L.