Napoli-Real Madrid, Sarri: "Con De Laurentiis parlato di cinema. Gli faremo girare i co..."

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

06/03/2017 14:04

NAPOLI REAL MADRID CONFERENZA SARRI / Le news Napoli si concentrano tutte sulla sfida Champions con il Real Madrid. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale tra azzurri e blancos, Maurizio Sarri parla in conferenza stampa: Calciomercato.it vi offre in diretta la conferenza stampa del tecnico partenopeo.

INCONTRO DE LAURENTIIS - "Siamo uniti per forza di cose in questo momento, l'obiettivo comune è fare bene. L'incontro con il presidente non ne parliamo perché per 28 minuti abbiamo parlato di cinema. Ho due-tre scenaggiature in testa e spero mi faccia fare un film. Di calcio abbiamo parlato trenta secondi di calcio molto in generale di situazioni futuribili. Non vedo possibilità che ora non ci sia convergenza della partita".

PRESSIONE - "Deve essere tutta del Real Madrid: loro sono campioni del mondo e d'Europa, loro sono la squadra più ricca. Loro devono passare il turno. Noi però abbiamo la tifoseria campione del mondo e domani lo vedranno tutti. Per loro non sarà impossibile ma può darsi che gli faremo girare un po' i cog..."

COLPO DI GENIO - "Speriamo che il genio non sia andato tutto nelle scenaggiatura altrimenti è un casino. E' difficile perché il Real ha qualità tecniche e fisiche, sono la squadra ad aver segnato più gol di testa al mondo. E' una gara difficilissima e l'aspetto più importante è quello della fase difensiva, concedere il meno possibile. Anche così le loro qualità offensive possono venire fuori. La grandissima difficoltà di questa partita è riuscire ad avere una fase difensiva così elevata da contenerli. In fase offensiva possiamo avere le nostre opportunità ma si parte due gol sotto. Non dobbiamo pensare a quante opportunità abbiamo, ma sfruttare bene quelle che abbiamo".

MERTENS - "Valutiamo meglio oggi ma sembra sia stato un inizio di crampi. Poi ovviamente tutti da valutare negli allenamenti di oggi e domani perché una serie di partite così ravvicinate non l'avevo mai vista. Qualche errore c'è stato: le squadre che facevano la Champions si sapevano, che Napoli e Juventus avrebbero potuto incontrarsi si sapeva e si poteva fare di meglio. Ora il calendario è questo".

ROMA - "Abbiamo fatto molto bene per 86 minuti, poi abbiamo sbagliato una rimessa dal fondo e siamo andati nel panico. Abbiamo fatto bene a Roma e anche il primo tempo a Torino, poi nella ripresa ci siamo fatto travolgere dagli eventi della partita e non deve succedere".

COMUNQUE UN SUCCESSO - "E' un messaggio bello, ma partite come questa devono diventare normali per noi e manca ancora qualcosa".

GIOCO - "Quando una squadra è forte, è forte. La qualità tecnica così elevata rende difficile qualsiasi tipo di interpretazione difensiva. A centrocampo abbiamo ballato ma i tre attaccanti in certi momenti non hanno messo la pressione giusta mettendo in difficoltà i centrocampisti. Contro di loro non è semplice altrimenti non avrebbero segnato per 46 partite consecutive. Non c'è tattica difensiva che possa fermare il talento, per fortuna".

ROG - "E' tenuto in considerazione, ha fatto un percorso. Non conosceva lingua. A dicembre è iniziato ad essere pronto e quando è entrato dentro ha fatto benissimo. Può partire anche subito, vediamo tra stasera e domattina quando queste due partite hanno incise sul ragazzo".

TALLONE D'ACHILLE - "Con la Roma abbiamo perso qualche palla in uscita quando ci sono venuti a pressare alto. Le occasioni gol le hanno avute dall'86' in poi. E' un rischio che si corre per il nostro gioco e sarà lo stesso tipo di rischio che correremo domani. Se riusciamo ad uscire dalla prima pressione possiamo trovare spazi".

COME AFFRONTARE REAL - "Loro sono abituati a giocare grandi partite e in condizioni ambientali non semplici. L'ambiente deve servire a noi perché è difficile pensare di influenzare il Real Madrid. I tifosi devono influire positivamente su di noi e se accade l'11 in campo riusciranno a trasmettere quello che hanno nell'anima. L'unica cosa che può creargli disagio e vedere negli occhi degli avversari una determinazione fuori dalla norma".