Crotone, Martella positivo: "Ci manca solo il gol"

06/03/2017 13:36

NEWS CROTONE/ Bruno Martella pensa positivo dopo il pareggio a reti bianche tra Crotone e Sassuolo: "Abbiamo fatto una bella partita contro un'ottima squadra. Peccato perché potevamo accorciare sull'Empoli - is legge sul sito dei 'Pitagorici' - Cercheremo di fare più punti possibile per giocarcela. E' dura perché stiamo giocando bene ma non riusciamo a fare gol. Guardiamo avanti e speriamo che si possano fare punti in altre partite. All'inizio ho avuto grandi difficoltà perché non è la Serie B, adesso però ho preso le misure. Fisicamente sto bene e mi sono rimesso a posto".

S.F.