Calciomercato Juventus, Pirlo non ha dubbi: "Verratti è il numero uno al mondo"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

06/03/2017 13:09

CALCIOMERCATO JUVENTUS PIRLO VERRATTI / Marco Verratti è il sogno della Juventus. Il centrocampista italiano del Psg è il calciatore che più di tutti rischia di infiammare il prossimo calciomercato estivo. L'ex Pescara è visto da molti come il nuovo Pirlo.

Lo stesso calciatore dei New York City - in un'intervista a 'L'Equipe' - ha incoronato la stella del Paris Saint-Germain: "Credo che Verratti sia davvero un grande calciatore - afferma l'ex Juventus - E' il futuro del calcio italiano per i prossimi 20 anni. Giochiamo entrambi nella stessa posizione, solo che lui effettua molti più passaggi corti e dribbling rispetto a me. E' il miglior calciatore di oggi e lo sarà domani".

SFIDA AL BARCELLONA - "Dopo la gara vinta dal PSG contro il Barcellona - prosegue Andrea Prilo - gli ho mandato un messaggio facendogli i complimenti e dicendogli che ora è lui il migliore, considerato che io sto per concludere la mia carriera".

Calciomercato Juventus, sogno Verratti: per il centrocampista servono tanti soldi

Tutti amano Marco Verratti. Il centrocampista del Psg è in cima alla lista dei desideri per il calciomercato Juventus. Per i bianconeri, però, non sarà per nulla facile portarlo a Torino.

Il calciatore viene valutano non meno di 80 milioni di euro e le pretendenti sono davvero tante. Carlo Ancelotti con il suo Bayern Monaco lo sogna così come il Real Madrid di Zidane. In Inghilterra Arsenal e Chelsea lo seguono da tempo. Ma la concorrenza più forte arriva dall'Italia con l'Inter, pronta a fare follie.