06/03/2017 13:18

NEWS LAZIO/ Thomas Strakosha ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a 'Lazio Style Radio' dopo il successo ottenuto dai biancocelesti in casa del Bologna: "Noi proviamo sempre a giocare da Lazio e quando lo facciamo non abbiamo paura delle altre. Siamo una squadra unita dove anche chi non gioca è contento per il gruppo. Io o Marchetti? Sono contento di quello che sto facendo, mi sono messo a disposizione del mister".

S.F.