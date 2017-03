Palermo, sbarca la nuova proprietà: domani conferenza stampa

06/03/2017 12:56

PALERMO ZAMPARINI NUOVA PROPRIETA' / Ore importanti per il futuro del Palermo. I siciliani cambieranno proprietà proprio in questi giorni. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Maurizio Zamparini e il rappresentante del fondo angloamericano, che rileverà la società rosanero, terranno domani una conferenza stampa, nella quale dovrebbero essere svelati i nomi dei componenti del fondo. I due sbarcheranno in città già in serata. Domenica Palermo-Roma, sarà così la prima partita con i nuovi proprietari al comando.

M.S.