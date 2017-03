Calciomercato Southampton, Okaka: "Così Gabbiadini va al Real Madrid"

06/03/2017 12:45

CALCIOMERCATO SOUTHAMPTON/ "Se Gabbiadini continua così, l'anno prossimo sarà nel Real Madrid": parola di Stefano Okaka. L'attaccante del Watford ha riempito di elogi il suo ex compagno di squadra ai tempi della Sampdoria: "Gabbiadini è un attaccane molto intelligente, non puoi dargli spazio che ti punisce - si legge su 'Corrieredellosport.it' - Se continua così l'anno prossimo sarà nel Real Madrid! Ai tempi della Sampdoria ha lavorato sulla finalizzazione, col suo piede sinistro è davvero bravissimo" ha concluso Okaka su Gabbiadini che a gennaio ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Southampton.

S.F.