Calciomercato Inter, ipotesi Allegri: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

06/03/2017 12:37

CALCIOMERCATO INTER ALLEGRI JUVE - Nonostante la rotonda vittoria esterna contro il Cagliari, tiene banco in chiave calciomercato Inter il futuro della guida tecnica. Stefano Pioli sta facendo un ottimo lavoro, da quando è approdato in nerazzurro la squadra ha ottenuto 13 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. L'obiettivo dichiarato, anche dallo stesso allenatore (con contratto in scadenza nel 2018), è la Champions League. Attualmente il terzo posto, occupato dal Napoli, è distante 6 punti quando mancano ancora undici partite alla fine del campionato. Un obiettivo, dunque, ancora raggiungibile. Ma in caso di mancato approdo nella massima competizione europea per club, potrebbero cambiare gli scenari della panchina meneghina.

Calciomercato Inter, idea Allegri prende corpo

Nei giorni scorsi, il 'Corriere della Sera' ha lanciato l'ipotesi Massimiliano Allegri per la panchina dell'Inter. Il tecnico della Juventus, legato ai bianconeri fino al 2018, è stato accostato con insistenza anche all'Arsenal, ma ha sempre rispedito al mittente le voci, blindandosi a Torino. Però resta sempre attuale l'ipotesi dell'addio al club piemontese dopo tre stagioni. E, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la pista Inter viene confermata: nessun contatto diretto tra le parti, ma solo richiesta di informazioni preliminari per sondare l'eventuale disponibilità ad un approdo in nerazzurro. Il tecnico toscano ha già vissuto un'esperienza a Milano, ma sulla panchina dei 'cugini' del Milan. Una situazione in evoluzione da tenere in considerazione. Per l'eventuale situazione di Allegri alla Juventus, tanti sono i nomi circolati: da Spalletti a Paulo Sousa, passando per Di Francesco e Gasperini con, sullo sfondo, la clamorosa possibilità di un ritorno di Antonio Conte dopo tre anni. Ma, in quest'ultimo caso, molto potrebbe dipendere dai cambiamenti che avverranno, o meno, in seno alla società. Il mercato degli allenatori si muove.