Calciomercato Inter, Pioli il 'potenziatore' alla prova del nove tra Europa e futuro

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/03/2017 12:29

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Piccola con le grandi, grande con le medio-piccole. L'1-5 in Cagliari-Inter dopo il ko con la Roma conferma la tendenza dell'Inter di Stefano Pioli, atteso ora dalla prova del nove nella rincorsa all'Europa che deciderà in sostanza il futuro del tecnico. In vista di un'estate di calciomercato che si preannuncia in ogni caso scoppiettante, infatti, al centro del calciomercato Inter c'è in questo momento la questione allenatore. Tanti big già accostati alla panchina interista, ma Pioli ha ancora le sue carte da giocare da qui alla fine della stagione.

Calciomercato Inter, da Banega alla Champions: Pioli si gioca la conferma

Stefano Pioli l'aveva chiarito subito. Arrivato dopo l'avvio disastroso di Frank de Boer, il tecnico parmigiano non si accontentava del ruolo di normalizzatore e puntava ad imporsi come potenziatore di un'Inter costruita per obiettivi molto ambiziosi già da quest'anno. Nei fatti, il nuovo tecnico interista ha confermato quanto promesso. Innanzitutto rilanciando ed integrando in maniera decisiva diversi elementi che, prima di lui, avevano invece deluso. Basti pensare al laterale Danilo D'Ambrosio: mai realmente convincente in nerazzurro, dal derby d'esordio di Pioli sulla panchina interista è iniziata la sua scalata che lo ha portato a diventare titolare inamovibile e candidato alla Nazionale. Senza tralasciare il ritrovato Jeison Murillo, Gary Medel rilanciato centrale, la crescita esponenziale di Geoffrey Kondogbia, ora meno fumoso e impreciso e sempre più spesso da applausi, un Ivan Perisic che con 9 gol e 6 assist sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera e, per ultimo, Ever Banega. L'avvio di stagione aveva deluso le attese di molti tifosi che in estate lo avevano accolto a braccia aperte. Pioli, però, non ha mai dubitato delle sue doti ed ora raccoglie i frutti della fiducia accordata al 'Tanguito' che ieri, a Cagliari, ha firmato su punizione il suo terzo gol stagionale dopo aver regalato a Perisic un assist d'oro (il quinto in campionato) per la rete dello 0-1 a coronamento di una prestazione davvero di spessore ed incoraggiante, dopo aver brillato pure a Bologna, doveva aveva aperto lo spiraglio decisivo che ha portato al traversone preciso per il gol-vittoria di Gabigol. Una primavera che sembra far davvero bene a Banega, convocato nuovamente dal Ct dell'Argentina Edgardo Bauza: un anno fa, infatti, a marzo fu il trascinatore del Siviglia in Europa League e con tre gol decisivi tra campionato e Copa del Rey. Un'arma in più per continuare a sperare nel terzo posto.



E questo è un altro merito che va riconosciuto allo stesso Pioli. Perché l'Inter, dal suo arrivo, ha macinato punti a ritmi quasi da scudetto, riportandosi ora a 6 punti dalla zona Champions League. Distanza comunque importante, ma che prima di lui sembrava oggettivamente irraggiungibile. Un unico neo: gli scontri diretti con le big. Dopo il pari con il Milan all'esordio, l'ex Lazio ha perso con Napoli, Juventus e Roma, oltre all'eleminazione agli ottavi di finale Coppa Italia proprio contro la sua ex squadra. Questo è l'ultimo step che Pioli deve compiere per avvicinarsi all'obiettivo Champions e, di conseguenza, meritarsi la conferma in vista della prossima stagione, con un primo grande banco di prova già alla portata. Perché mentre si rincorrono le voci sui vari Simeone e Conte, che però ha ribadito di voler restare e vincere al Chelsea, domenica a 'San Siro' arriva l'Atalanta, tornata un punto sopra l'Inter di Pioli che non può più permettersi passi falsi se vuole sperare ancora nel terzo posto e, dunque, di guidare i nerazzurri anche la prossima stagione.

Calciomercato Inter, da Manolas a James Rodriguez: un'estate di colpi da... scudetto

Non che la proprietà non sia soddisfatta del lavoro di Pioli, anzi. Ma il progetto faraonico di Suning prevede investimenti pesanti in estate per riportare l'Inter a lottare per i vertici (e quindi per lo scudetto) già dal prossimo anno. E per questo vuole il top in panchina, non solo in campo. Dove comunque piazzerà almeno un paio di grandi acquisti. In primis in difesa, dove l'obiettivo prioritario resta il romanista Kostas Manolas. Poi una stella davanti, con tanti nomi al vaglio del Ds Piero Ausilio. Dal 'Kun' Sergio Aguero, che continua a non chiudere ad un possibile addio al Manchester City, ad Alexis Sanchez, in rotta con l'Arsenal, passando per James Rodriguez, che nonostante le sue dichiarazioni dei giorni scorsi nelle quali annunciava di voler restare al Real Madrid, resta osservato speciale dei nerazzurri. Ed i buoni rapporti tra le due società, confermati dal viaggio a Madrid del numero uno di Suning Jindong Zhang che ha incontrato Florentino Perez pochi giorni fa, potrebbero far infiammare la pista.