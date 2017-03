Milan, la rinascita di Bacca: Montella 'cambia pelle' per il colombiano

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

06/03/2017 12:02

MILAN BACCA CORSA EUROPEA / La rinascita di Carlos Bacca. Il Milan nella serata di venerdì ha ritrovato il suo bomber. Nonostante il rigore sbagliato, calciato altissimo sul finire del primo tempo, il colombiano sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori.

L'ex Siviglia oltre ai due gol realizzati, da vero bomber, è riuscito a procurarsi altre occasioni nitide come non gli succedeva da tempo. Vincenzo Montella nella conferenza stampa di venerdì aveva ammesso di essere pronto ad ammirare il vero Bacca e così è stato. Ma cosa ci sta dietro alla prova contro il Chievo, una delle migliori da quando l'attaccante veste il rossonero? Le news Milan che parlano della rinascita di Bacca sono certamente legate alla sua voglia di ritornare importante dopo le tante critiche ma soprattutto ad un modulo un po' diverso rispetto al passato.

Vincenzo Montella contro il Chievo ha proposto il doppio regista, con Sosa al fianco di Locatelli. I due schierati davanti alla difesa hanno permesso di liberare Bertolacci, che ha giocato molto più avanti, quasi dietro la punta. I frutti, come detto, si sono visti subiti: era da tempo, infatti, che Bacca non tirava con così tanta continuità in porta e i tre centrocampisti, meno di rottura, ma più abili a verticalizzare hanno dato certamente una grossa mano. Determinante per il colombiano è stato, chiaramente, anche la velocità e l'imprevedibilità dell'ultimo arrivato nel calciomercato invernale, Deulofeu, sempre più protagonista di questo Milan.

Milan, corsa all'Europa: indispensabili i gol di Bacca

La corsa all'Europa non può che passare dalle reti di Bacca. Il colombiano, che pochi giorni fa ha detto no alle lusinghe cinesi, ha sempre avuto l'obiettivo di riportare nel calcio che conta il Milan. Per farlo la squadra di Vincenzo Montella non potrà fare a meno dei suoi gol. Il calendario sembra essere dalla parte dei rossoneri. Il Milan, infatti, dovrà ancora giocare con le ultime sei della classifica.