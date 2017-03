Liverpool, Klopp e i problemi di Götze: "Deve lavorare duro"

06/03/2017 12:04

NEWS LIVERPOOL/ Momento no per Mario Götze che a meno di tre anni dal gol vittoria nella finale dei Mondiali 2014 tra Germania e Argentina, è fermo a tempo indeterminato a causa di una disfunzione del metabolismo. Il suo ex tecnico ai tempi del Borussia Dortmund Jurgen Klopp, ha manifestato la sua vicinanza al giocatore: "Ci siamo scambiati dei messaggi con Götze, sono sempre in contatto con i miei ex giocatori - le parole di Klopp riportate dal 'Sun' - adesso che sappiamo la diagnosi, lui deve solo lavorare duro per tornare in campo".

S.F.