06/03/2017 11:50

NAPOLI REAL MADRID TIFOSI / Sale l'attesa per la sfida del 'San Paolo'. Il Napoli, chiamato ad una vera impresa, ospita il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I 'blancos' sono da poco partiti dal Capoluogo spagnolo e a breve arriveranno in città. Come raccontano le foto dell'inviato di Calciomercato.it cresce sempre di più l'attesa per l'arrivo della squadra di Zinedine Zidane.

M.S.