Napoli-Real Madrid, i convocati di Zidane: out Varane

06/03/2017 11:35

NAPOLI REAL MADRID ZIDANE CONVOCATI / Sono 22 i convocati di Zinedine Zidane per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Il tecnico francese non potrà contare su Varane. Ecco i calciatori su cui potrà contare il Real Madrid per il match di domani:

Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Danilo y Marcelo; Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Morata, Mariano.

M.S.