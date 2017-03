Calciomercato Juventus e Inter, la Sampdoria blinda Schick

06/03/2017 11:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Patrik Schick è una delle rivelazioni di questo campionato: arrivato alla Sampdoria tra lo scetticismo generale, l'attaccante ceco ha stupito l'Italia intera, rivelandosi un attaccante spietato sotto porta. A colpire è la sua capacità di entrare a partita in corso e fare la differenza: è successo anche sabato scorso, nel match vinto dai doriani di Giampaolo sul Pescara di Zeman. Giovane, alto, posssente, veloce e spietato sotto porta: Schick ha tutte le caratteristiche per diventare il bomber del futuro. Se ne sono accorte Juventus, Inter e anche Milan che nelle ultime settimane, a turno, hanno sondato il terreno con il patron blucerchiato Massimo Ferrero.

Calciomercato Juventus e Inter, 40 milioni per Schick

La Sampdoria, dal canto suo, è pronta a blindare Schick. Come riportato dall'edizione odierna de 'Il Secolo XIX', la società blucerchiata sta lavorando per rinnovare il contratto del giocatore ed inserire una clausola rescissoria da 40 milioni di euro per scoraggiare le pretendenti. Schick è uno degli obiettivi del calciomercato Juventus della prossima stagione: i bianconeri, sempre attenti al bilancio, hanno dimostrato negli anni scorsi di essere disposti a grandi esborsi economici di fronte a giovani di grande prospettiva. Se ne riparlerà a giugno, quando anche l'Inter di Suning e il Milan della nuova proprietà cinese (closing permettendo) daranno vita ad una vera e propria corsa a tre per Schick.

