Elezioni Figc, Malagò: "Campionato atipico. Non dovrebbero esserci sorprese"

dall'inviato Andrea Corti/M.S.

06/03/2017 11:08

ELEZIONI FIGC MALAGO' / C'è anche Giovanni Malagò all'Hotel Hilton di Fiumicino per le elezioni del nuovo numero uno della Figc. Il presidente del Coni, intercettato dai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it, ha così parlato: "Giochi fatti? È una partita aperta e nelle elezioni non si può mai dire. Chi vince dovrà lavorare per riunire il mondo del calcio. Giochi non sono fatti, ma se le persone rispettano ciò che hanno detto non ci dovrebbero essere sorprese".

Malagò ha parlato anche ai microfoni di 'Sky Sport' - "Mi aspetto stile durante l'assemblea - afferma il presidente del Coni - In linea con i valori dello sport. Ci sono due squadre contrapposto era doveroso che venissi. Le sue parole? Penso che nel nostro mondo quando si parte contrapposti può essere un bene: quando si vince è indispensabile recuperare chi ha perso se no non si riesce a lavorare come si deve. Chi perde deve avere la volontà di sapere unire e di accettare la sconfitta. Bisogna avere il coraggio di uscire dallo steccato e fare un passo indietro, solo così si potrà fare un chilometro avanti".

PRIORITA' - "Devo dire che la classifica è difficile. Si parla di asciugare i campionati ma dipende tutto dai numeri. Vediamo che è un campionato atipico sotto il profilo della competitività".

STADI - "Dal primo giorno mi sono battuto in questo senso. Devo dire che il Coni avalla tutti gli impianti sportivi e siamo stati sempre molto collaborativi. Le cose si stanno muovendo. C'è una nuova legge... In Italia certe competizioni internazionali poi li possono fare solo in determinate città se non ci si muove in un certo modo. Questo non va bene".

POSSIBILE RIMONTA - "Qui si va per blocchi nelle votazioni, che sappiamo come andranno. Nel Coni, invece, il voto è singolo. Non le so dire se ci potranno essere delle sorprese".