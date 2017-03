Calciomercato Napoli, dallo United al Bayern: Zielinski può già dire addio

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/03/2017 11:07

CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI BAYERN UNITED / Il Napoli di Maurizio Sarri non mette in mostra soltanto il bel gioco da tanti elogiato. In campo infatti ricevono sempre più apprezzamenti i giovani schierati dal tecnico toscano, in particolar modo a centrocampo. I suoi schemi richiedono una tempistica d'adattamento non propriamente breve ma, al termine del naturale processo richiesto a tutti i suoi ragazzi, i giocatori si ritrovano a entrare a far parte di un meccanismo ben oliato, fatto di fraseggi e gioco di squadra.

Se il 19enne Diawara ha stupito tutti per personalità e qualità, non è di certo da meno Piotr Zielinski, giunto a Napoli dopo aver sfiorato la Premier League con il Liverpool. Mancati gli ultimi accordi per il talento dell'Empoli, De Laurentiis è stato bravo a soffiarlo alla concorrenza. Il giovane polacco sta dimostrando ampiamente di valere l'investimento fatto e, dopo neanche una stagione in azzurro, il suo valore è cresciuto incredibilmente.

Il presidente azzurro ha già fissato la cifra della sua clausola rescissoria, valida soltanto all'estero. Serviranno 70 milioni di euro per portar via Zielinski da Napoli.

Calciomercato Napoli, dallo United al Bayern: le big vogliono Zielinski

Intelligente, scattante e in grado di tirare delle saette verso la porta avversaria sia di destro che di sinistro. Il talento 22enne è sfuggito al Liverpool per un soffio ma, seppur costretto a sborsare una cifra ben maggiore, Klopp potrebbe tornare all'attacco nella prossima sessione di calciomercato.

In generale la Premier pare aver notato l'ex Empoli, con il Manchester United che ha già scatenato i propri osservatori. Trattenerlo sarà dura, anche se De Laurentiis ha dimostrato di saper far fruttare all'occorrenza i proventi di eventuali vendite nel mercato Napoli.

Non soltanto la Premier League potrebbe tentare di far gola al classe '94, con Ancelotti da sempre attento ai giovani. A centrocampo il Bayern Monaco potrebbero veder partire Vidal. Tante le voci d'addio inerenti l'ex Juventus, il cui posto potrebbe eventualmente essere colmato da Zielinski. Non avrà la stessa grinta quando si tratta di aggredire gli avversari ma, per corsa e capacità di tiro e inserimento, è secondo davvero a pochi.