I CRAQUE DEL MOMENTO - Quagliarella: finito l'incubo si torna a sognare

06/03/2017 14:39

QUAGLIARELLA SAMPDORIA / Fare meglio della passata stagione. Questo era l'obiettivo della Sampdoria al via del campionato. Reduce da una annata pessima, in cui furono raccolti soltanto 40 punti, due in più del Carpi retrocesso come terzultimo, la formazione blucerchiata sta mantenendo le aspettative. La squadra allenata da Giampaolo occupa attualmente la decima posizione in classifica, con ben 23 lunghezze di vantaggio sulla zona rossa. E qualora sabato dovesse riuscire a bissare il successo dell'andata nel derby contro il Genoa, avrebbe già fatto più punti della stagione scorsa.

TRE SU TRE - Il merito di Giampaolo è stato quello di creare un gruppo coeso che punta sul gioco di squadra e non soltanto sui singoli. Se la Samp ha una striscia di sei risultati utili consecutivi aperta il merito va ripartito fra tutti. A guadagnarsi le luci della ribalta nelle ultime settimane è stato, però, un giocatore in particolare: Fabio Quagliarella. Tre gol nelle ultime tre giornate di campionato, tutti decisivi, fanno di lui il craque del momento. L'attaccante di Castellammare dapprima ha evitato la sconfitta casalinga contro il Cagliari, poi ha siglato il pareggio nei minuti finali contro il Palermo e infine ha riportato in vantaggio i suoi contro il Pescara dopo il pari di Cerri nel 3-1 di 'Marassi'.

Calciomercato, Quagliarella tra riconoscenza Sampdoria e sogno Napoli

Quagliarella si è finalmente messo alle spalle un incubo con la condanna passata in giudicato dello stalker che stava rovinando la sua vita e quella della sua famiglia. A 34 anni il suo futuro sul calciomercato sembra scritto: considerato il rinnovo di contratto firmato lo scorso gennaio fino al 2019, dovrebbe chiudere la carriera alla Sampdoria. Ma il suo sogno resta quello di tornare al Napoli, che fu costretto a lasciare nel 2011 proprio per le vicende extra calcistiche. A suo tempo i tifosi partenopei lo accusarono di tradimento per il trasferimento alla Juventus. Adesso sembra maturata la possibilità di un perdono.