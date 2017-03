Milan, apprensione per Abate: a rischio la presenza contro la Juventus

06/03/2017 10:49

MILAN ABATE JUVENTUS / C'è apprensione in casa Milan per Ignazio Abate. Il terzino rossonero è stato costretto a saltare la sfida contro il Chievo dopo il problema all'occhio accusato contro il Sassuolo. La diagnosi - come riporta Tuttosport - non è ancora chiara. La situazione resta molto delicata e andrà monitorata giorno per giorno. Venerdì il Milan farà visita alla Juventus a Torino e la sua presenza resta in dubbio.

M.S.