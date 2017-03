FOTO e VIDEO CM.IT - Figc, Ferrero: "Voto chi fa qualcosa per il calcio. Basta poltrone"

Dagli inviati Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) e Andrea Corti (@cortionline)

06/03/2017 10:40

FIGC FERRERO ABODI TAVECCHIO / Quest'oggi si terranno le votazioni per il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra Tavecchio e Abodi, con il primo che pare favorito, stando a quanto dichiarato dai vari schieramenti in causa. Presso l'Hotel Hilton di Fiumicino è giunto, tra gli altri protagonisti, anche il presidente della Sampdoria Ferrero, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "E' da un po' di tempo che voto per mia moglie (ride ndr). In realtà non so ancora, ora vediamo. E' una bella competizione. Voterò chi fa qualcosa per il calcio, perché l'Italia non ne può più di poltrone. Ogni anno perdiamo spettatori, dunque occorre riportare la gente allo stadio. Mi piange il cuore nel vedere Lazio-Roma di Coppa Italia con 20mila spettatori".

L.I.