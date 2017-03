VIDEO CM.IT - Elezioni Figc, Galliani allo scoperto: "Voteremo Tavecchio"

dall'inviato Eleonara Trotta

06/03/2017 10:36

ELEZIO FIGC GALLIANI / E' il giorno delle elezioni in Figc. E' il giorno in cui si sfidano Abodi e Tavecchio per la presidenza. All'Hotel Hilton di Fiumicino, dove si terranno le votazioni, è arrivato anche Adriano Galliani. L'amministratore delegato del Milan, intercettato dai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it, ha confermato l'appoggio per Tavecchio: "Parlare prima delle elezioni non ha senso. Aspettiamo qualche ora è vedremo se i giochi sono fatti o meno. Futuro? L'abbiamo già dichiarato l'altro giorno: pensiamo che Carlo Tavecchio abbia fatto bene e quindi voteremo per lui".