Napoli-Real Madrid, Francini: "La difesa non potrà sbagliare nulla. Contro la Juventus..."

06/03/2017 10:23

NAPOLI REAL FRANCINI / Si avvicina la sfida tra Napoli e Real Madrid, che si terrà domani sera al 'San Paolo'. Di questo ha parlato a 'Radio Uno' Francini, ex azzurro, che segnò a quello storico Real, impegnato nella doppia sfida contro gli azzurri di Maradona: "Quel Napoli aveva Maradona ma questa squadra ha un gioco molto bello e non sarà facile per il Real Madrid. Ci sono buone possibilità ma la difesa non potrà sbagliare davvero nulla".

SCUDETTO - "Di certo in Italia esprime il miglior calcio ma credo che, mantenendo questa rosa, alla quale andrebbero inseriti 1-2 giocatori importanti, potrà giocarsela con la Juve per il titolo".

L.I.