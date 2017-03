Calciomercato Juventus, Braida: "Allegri al Barcellona? E' un amico..."

06/03/2017 10:13

JUVENTUS ALLEGRI BARCELLONA BRAIDA / Intervenuto a 'Radio Uno', il direttore sportivo del Barcellona, Braida, ha parlato anche delle voci che vorrebbero Allegri sulla panchina blaugrana al termine della stagione, andando a sostituire l'uscente Enrique: "Top secret! Di questo non se ne può parlare. Enrique aveva preannunciato a settembre che avrebbe lasciato a fine stagione. Lo ha annunciato in anticipo per dare la possibilità al club di sostituirlo. Non si sa chi sarà ma di certo con lui perdiamo delle certezze. Allegri è un amico ma in questo momento non se ne può parlare".

L.I.