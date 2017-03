Juventus, Gattuso lancia l'allarme: "Dybala è turbato. C'è qualcosa che non va"

06/03/2017 10:10

JUVENTUS GATTUSO DYBALA / Ospite negli studi di 'Sky Football Club', Gennaro Gattuso ha parlato anche Dybala. L'attuale tecnico del Pisa, che ha allenato l'argentino ai tempi del Palermo, ha lanciato l'allarme, che di certo non farà piacere ai tifosi della Juventus: "Sono quattro-cinque settimane che lo vedo con un’altra faccia - ammette Gattuso - Lo vedo molto incazzoso, come se qualcosa non andasse per il bene. Non ha la faccia sorridente, io lo ho allenato e chi lo conosce sa che è molto allegro, quindi questa cosa mi sorprende. Non so bene cosa ci sia, però evidentemente qualcosa lo turba. Non credo che si tratti di un discorso tattico, lo vedo leggermente incupito rispetto al solito. La sua tecnica ha bisogno di una base di forza importante, in questo momento gli manca un po' di brillantezza. Già a Palermo si vedeva che aveva un'altra marcia, aveva la gamba importante, quando calpesta l'erba lui la porta via, ha tecnica e velocità di esecuzione e pensiero, questa è la cosa che sto vedendo meno in questo ultimo periodo".

M.S.