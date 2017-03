Figc, Ulivieri: "La scelta dei calciatori mi sorprende. Eravamo in opposizione a Tavecchio"

06/03/2017 09:22

FIGC TAVECCHIO ABODI ULIVIERI / Quest'oggi si terrà la sfida decisiva tra Tavecchio ed Abodi per la carica di presidente della FIGC. Di questo ha parlato Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Allenatori, intervenuto a 'Radio Uno': "Abbiamo valutato i due candidati, dai programmi alle persone. Nelle elezioni precedenti eravamo in opposizione a Tavecchio, avendo il nostro candidato, Albertini. Credo però la sua opera sia stata importante in questi due anni. Non essendoci un candidato che veniva dalle componenti tecniche, abbiamo scelto lui".

CALCIATORI - "Su tre componenti tecniche, due voteranno per Tavecchio. Anche gli arbitri infatti credo voteranno per lui. Mi sorprende non lo facciano i calciatori. Ho sempre apprezzato Tommasi, che ha preso la sua posizione, provando poi a forzare la mano. Non voglio rispondere, come non l'ho fatto con lui e Tardelli. Hanno idee diverse, anche se mi dispiace per certe parole".

L.I.