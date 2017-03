Milan, Vulpis: "Il finale è segnato. Sino Europe? Si parla del nulla..."

06/03/2017 09:14

MILAN CLOSING VULPIS / Il mondo rossonero è in attesa di capire quale sarà il futuro del Milan. Di questo ha parlato Marcel Vulpis, direttore di 'Sporteconomy', in diretta su 'Radio Uno': In questo momento Fininvest ha in cassa 200 milioni di euro, con il gruppo cinese che è inadempiente per ora, avendo superato la data del 3 marzo. Si è scelto dunque di attendere, a fronte di un nuovo accordo, per vedere se la cordata cinese sarà in grado di trovare la somma mancante, ma soprattutto se sarà in grado di garantire una solidità futura".

SINO EUROPE - "E' una società veicolo, come tante altre, utile per traghettare investimenti di questo tipo, in operazioni di acquisizioni di quote aziendali. E' nata esclusivamente per contenere fondi e denaro di altre aziende. Senza avere i nomi degli investitori, parlare di Sino Europe equivale a parlare del nulla".

YONGHONG LI - "Anni fa si è beccato un warning per delle azioni non dichiarate in borsa. Non un ottimo biglietto da visita. Il finale mi pare segnato e io non ho mai creduto alla cessione del Milan a questi signori, che non si palesano".

L.I.