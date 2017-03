Milan, Sino Europe promette battaglia per i 200 milioni versati

06/03/2017 08:56

MILAN CLOSING BERLUSCONI / Quella passata doveva essere la settimana del tanto atteso closing per il Milan, per poi tramutarsi invece in quella delle domande e delle polemiche. Si attendono altri 100 milioni di euro da Sino Europe, che andrebbe così a guadagnarsi una nuova proroga, che porterebbe a slittare al 31 marzo circa la data per le firme.

Fininvest, sottolinea il 'Corriere dello Sport', ha imposto paletti e garanzie, mentre Sino Europe ha già chiarito di non aver la minima intenzione di perdere i 200 milioni di euro investiti ad oggi. Se il tutto dovesse infine saltare, nonostante le parole concilianti di Berlusconi, si andrà incontro a una vera e propria battaglia legale, atta a recuperare almeno la seconda rata versata a dicembre.

La strategia del gruppo cinese sarebbe quella di appellarsi alla 'forza maggiore'. Nessuna inadempienza del gruppo che vorrebbe prendere le redini della società rossonera. Ogni ritardo e difficoltà è stata causata dalle restrizioni imposte dal governo cinese sugli investimenti all'estero. Una situazione non serena, con Fininvest disposta a un nuovo meeting, così da trovare una via d'uscita che possa accomodare entrambe le parti in causa.

Sino Europe ha dunque necessità ad acquistare, al fine di non rischiare di perdere l'investimento fatto. Fininvest ha però necessità di vendere e, come sottolinea il quotidiano sportivo, non dovesse esserci un Milan cinese, si tornerà a cercare nuovi acquirenti. Da escludere dunque per ora l'ipotesi di una permanenza di Berlusconi.

L.I.