DIRETTA FOTO e VIDEO CM.IT - Elezioni Figc, Abodi sfida Tavecchio: "Ritirarmi? Impossibile!"

Dagli inviati Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) e Andrea Corti (@cortionline)

06/03/2017 10:00

ELEZIONE PRESIDENTE FIGC / AGGIORNAMENTO ORE 10.35 - Interrogato sulla possibilità di ritirarsi in extremis, Andrea Abodi ha risposto: "Impossibile, non mi sono mai ritirato da una partita. Vinca il migliore!".

ORE 10.30 - Tra i presenti all'hotel Hilton ci sono anche Gandini, Marotta, Perrotta, Pelizzoli e Galliani. L'ad rossonero ha dichiarato: "I giochi sono fatti? Basta avere un altro po' di pazienza per saperlo. Noi come Milan riteniamo che Tavecchio abbia fatto bene in questo periodo e quindi voteremo per lui".

ORE 10.15 - Sono arrivati Lotito, Baldissoni, Ferrero. Il presidente biancoceleste non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha salutato con un abbraccio il collega blucerchiato.

ORE 10.00 - Andrea Abodi è arrivato all'Hotel Hilton di Fiumicino. Queste le sue parole: "L'idea è che si seguano gli ordini di scuderia ma io amo la libertà di pensiero, non dobbiamo mai perdere l'allenamento a ragionare con la nostra testa. Con Tavecchio ci siamo visti ieri sera, ci siamo salutati. Ha la febbre? Io ho trascorso una notte col mal di denti, stiamo pari. Il voto segreto conta, mi auguro ci sia un minimo di confronto con la propria coscienza e che si possa dare la giusta risposta alla domanda: che tipo di calcio vogliamo domani?".

ORE 9.00 - Oggi, lunedì 6 marzo 2017, all'Hotel Hilton di Fiumicino, si elegge il nuovo Presidente della FIGC. A contendersi la poltrona di nuovo 'capo' del calcio italiano sono il presidente federale uscente Carlo Tavecchio e lo sfidante Andrea Abodi. Calciomercato.it seguirà in diretta l'elezione del Presidente Figc, news Serie A del giorno, grazie al lavoro dei suoi inviati all'Hilton.

Il favorito della vigilia appare essere il numero uno attualmente in carica, ma il vantaggio è minimo e la situazione voti molto fluida. Tavecchio può contare sul voto della Lega Nazionale Dilettanti (che conta per il 34%) e dell'AssoAllenatori (che vale il 10%). All'ultima assemblea, la Serie A (12%) si è schierata in maggioranza con Tavecchio nelle intenzioni di voto ed il presidente federale uscente proverà a pescare anche nel bacino della Serie B (5%), che non appare compatta pro Abodi, presidente uscente di Lega. Abodi, però, può contare sulla Lega Pro (17%) e sull'AssoCalciatori (20%). Ancora neutrale, al momento, è la componente arbitri (2%). Il complesso dei voti spettanti ai delegati è pari a 516 voti.

La votazione avviene a scrutinio segreto. Si viene eletti al primo scrutinio con la maggioranza dei tre quarti, al secondo con la maggioranza dei due terzi, al terzo con la maggioranza semplice.

Nel programma di Abodi spazio a fair play finanziario, valorizzazione dei settori giovanili e scolastici, attenzione al calcio femminile, al calcio a 5 e al beach soccer, miglioramento delle infrastrutture. Tavecchio punta sulla retrocessione diretta di due squadre dalla Serie A più lo spareggio tra la terz'ultima e una di Serie B, sulle seconde squadre per i club di Serie A e su una Serie B a 20 squadre (con 2 promozioni e 3 retrocessioni) entro tre stagioni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.