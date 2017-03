Juventus, Buffon come Totti: 612 presenze in serie A

06/03/2017 08:43

JUVENTUS ROMA BUFFON TOTTI / Poteva essere la giornata del +10 sulla Roma, sconfitta in casa dal Napoli di Sarri. A Udine invece i bianconeri di Allegri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio, trovato grazie a Bonucci, in precedenza battuto dall'accelerazione di Duvan Zapata.

Un punto che va aggiungersi al bottino già messo da parte, per una sfida che vale molto, sul fronte statistico, per un bianconero in particolare. Si tratta di Buffon, che ha raggiunto quota 612 presenze in serie A, proprio come Francesco Totti. Sono attualmente entrambi al terzo posto in questa particolare classifica, che vede un gradino sopra Javier Zanetti. L'ex capitano dell'Inter ha lasciato il calcio giocato a quota 615 presenze.

Facile prevedere il suo sorpasso in questa stagione, mentre in cima svetta Paolo Maldini a quota 647 presenze.

