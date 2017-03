Juventus-Milan, problema ai flessori per Suso: può recuperare

06/03/2017 08:32

JUVENTUS MILAN SUSO / La sfida tra Juventus e Milan si terrà venerdì sera allo 'Stadium'. Mancano cinque giorni al fischio d'inizio, con Montella che rischia di dover fare a meno di uno dei giocatori più importanti della sua rosa.

Suso è stato infatti costretto a lasciare il campo contro il Chievo a causa di un fastidio ai flessori della coscia destra ma, come riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', dovrebbe fare in tempo a recuperare per il match contro i bianconeri.

Non c'è poi tanto tempo per lui ma l'ambiente rossonero pare fiducioso. Non sono infatti previsti esami di routine per lui, il che è indice di uno staff medico non particolarmente preoccupato. Il punto della situazione però verrà fatto questa mattina, alla ripresa degli allenamenti. In assenza di ulteriori sviluppi, Suso dovrebbe allenarsi in gruppo.

L.I.