Calciomercato Juventus, Verratti dà l'annuncio: "Futuro? Ecco cosa voglio!"

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/03/2017 08:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / "Italien et Parisien, le talent d'un magicien. Marco Verratti!". Il coro dedicato dai tifosi del Psg al centrocampista abruzzese ex Pescara certifica il rapporto d'amore che lega il giocatore al Paris Saint-Germain. Corteggiatissimo da mezza Europa (in Italia da Juventus e Inter), Verratti ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'Stade 2': "Le voci? Non c'è nulla di concreto, semplicemente perché voglio rimanere qui. Faccio parte di un progetto e in Europa progetti così ce ne sono pochi. Il mio sogno è vincere la Champions League qui a Parigi".