Calciomercato Juventus, rottura Sanchez-Wenger ma arriva la 'tegola' per i bianconeri

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEXIS SANCHEZ / La Juventus assiste da spettatrice interessata alla 'rottura' tra Alexis Sanchez e l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger: secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror', la decisione del tecnico francese di lasciare inizialmente in panchina l'attaccante cileno nel recente match contro il Liverpool è dovuta ad alcuni comportamenti tenuti dal giocatore in allenamento dopo la sconfitta netta contro il Bayern Monaco (5a1) in Champions League. Wenger è stato descritto come "furioso" per l'atteggiamento 'egoistico' attribuito ad Alexis Sanchez, in scadenza di contratto nel 2018 con i 'Gunners' (secondo il 'Daily Telegraph, il giocatore avrebbe abbandonato il campo di allenamento anzitempo).

Nonostante una proposta di rinnovo già pervenuta, il calciatore ex Udinese ha lasciato intendere di voler lasciare il club londinese. In pole position, però, non ci sarebbe la Juventus: Alexis Sanchez, infatti, secondo quanto assicura il quotidiano inglese, sarebbe riluttante a tornare a giocare in Italia, mentre tornerebbe in Spagna in caso di grande offerta. Per questo motivo, in prima fila nella corsa al giocatore ci sarebbero i francesi del Paris Saint-Germain.