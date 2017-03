LA MOVIOLA DI CM.IT: De Sciglio-Gakpé non c’è fallo, Mertens sgambetta Fazio

Emiliano Forte

06/03/2017 07:50

MOVIOLA SERIE A / Per la 27esima giornata riflettori tutti puntati sul big match Roma-Napoli, la gara più attesa e delicata del weekend calcistico alla luce anche delle polemiche che hanno coinvolto la classe arbitrale dopo Juve-Napoli di Coppa Italia. La sfida dell’Olimpico è stata affidata affidata all’arbitro Banti che ha ben figurato nonostante alcuni episodi di non facile lettura come il contatto Mertens-Fazio in occasione della rete annullata al numero 14 azzurro. Prestazione di segno opposto per Maresca che in Milan-Chievo commette diversi errori finendo con lo scontentare un po tutti. In Udinese-Juventus gli ospiti hanno chiesto un rigore per un presunto mani di Samir in area mentre i friulani hanno protestato per la punizione concessa ai campioni d’Italia dalla quale è nato il gol del pareggio di Leonardo Bonucci.

ROMA-NAPOLI 1-2, arbitro Banti 6 – Primo episodio dopo 23 minuti di gara quando Perotti, sfruttando l’intervento non perfetto di Koulibaly, controlla in piena area e batte Reina. Banti interviene e fischia prima del tiro di Perotti perché vede e sanziona il controllo con il braccio del numero 8 giallorosso. Irregolarità piuttosto netta che viene confermata dalle immagini al rallenty. Bene l’arbitro anche sul possibile raddoppio azzurro quando Mertens lanciato a rete sgambetta Fazio prima di arrivare sul pallone e battere Szczesny. Manca il secondo giallo a Daniele De Rossi che da terra scalcia Reina intervenuto in uscita. Un intervento malizioso quello del capitano giallorosso difficile da vedere per il direttore di gara ed i suoi collaboratori.

SAMPDORIA-PESCARA 3-1, arbitro Pasqua 6 – Da rivedere un contatto tra Stendardo e Schick appena dentro l’area di rigore del Pescara quando mancavano 3 minuti al 90esimo. Pasqua non interviene e grazia il difensore degli ospiti. Per il resto prova positiva per il fischietto campano, che controlla il match con buona personalità ricorrendo solo in due occasioni all’uso dei cartellini.

MILAN-CHIEVO 3-1, arbitro Maresca 4 – Serataccia per l’arbitro della sezione di Napoli che sul finire del primo tempo concede un penalty al Chievo commettendo un doppio errore. Rivedendo l’azione infatti, risulta netto il fuorigioco di due giocatori clivensi (Meggiorini e Gakpé), inoltre De Sciglio non sembra proprio commettere fallo sullo stesso Gakpé che meriterebbe una sanzione per simulazione. Giusto invece concedere il rigore al Milan nel recupero della prima frazione per la respinta con braccio largo di Cesar sul tiro di Locatelli. All’82esimo Maresca concede un secondo penalty al Milan per una presunta irregolarità di Izco su Ocampos, che non viene evidenziata dalle immagini. In effetti è l’attaccante del Milan che nel tentativo di calciare manca il pallone e colpisce l’avversario. Nel finale altra decisione poco condivisibile quando non viene sanzionato l’intervento di Gobbi su Deulofeu lanciato a rete.

ATALANTA-FIORENTINA 0-0, arbitro Guida 6 – Il fischietto di Torre Annunziata festeggia la sua centesima in Serie A con una prova positiva e priva di sbavature. Giusta chiamata al 55esimo quando Kalinic va in gol partendo da una posizione di fuorigioco.

TORINO-PALERMO 3-1, arbitro Rizzoli 5,5 – Nel complesso gestisce bene il match affidandosi all’esperienza ed al buon senso. Sbaglia a non sanzionare un intervento ruvido ai danni di Belotti con l’attaccante granata costretto ad uscire momentaneamente per sottoporsi alle cure dello staff medico. Giusti entrambi i gialli che portano all’espulsione di Balogh nel corso del 77esimo minuto.

UDINESE-JUVENTUS 1-1, arbitro Damato 5,5 – Nei primi 45 minuti la Juventus chiede l’intervento di Damato per un mani di Samir su un cross di Dani Alves ma l’arbitro giustamente lascia correre visto che il pallone tocca prima la gamba poi carambola sul braccio. Nella stessa azione, molto dubbio il contatto Dybala-Felipe. Dubbi in precedenza anche per una manata di Samir a Dani Alves. Proteste friulane nella ripresa per la punizione concessa agli ospiti dalla quale nasce il pari di Bonucci: il fallo di Perica su Dani Alves sembra non esserci.

CAGLIARI-INTER 1-5, arbitro Di Bello 6,5 – Dopo 7 minuti Joao Pedro si presenta tutto solo davanti ad Handanovic con Di Bello che giustamente non interviene visto che il giocatore del Cagliari scatta da posizione regolare. Al 37esimo i padroni di casa protestano per un contatto in area interista tra Medel e Borriello ma le immagini danno ragione al direttore di gara che lascia proseguire. Ad inizio ripresa, contatto dubbio anche nell’area opposta con protagonisti Bruno Alves ed Icardi: anche in questo caso Di Bello non interviene e fa bene. Giusto assegnare il tiro dal dischetto all’Inter per il fallo di Gabriel su Icardi.

EMPOLI-GENOA 0-2, arbitro Doveri 6 – Nessun episodio da segnalare in un match ben diretto da Doveri. Nel recupero Hiljemark è in posizione regolare quando trova il 2-0.

CROTONE-SASSUOLO 0-0, arbitro Fabbri 6 – Match tutto sommato corretto che il direttore di gara controlla senza troppe difficoltà. Il Crotone chiede un penalty per un contatto tra Peluso e Capezzi ma Fabbri lascia correre e fa bene.

BOLOGNA-LAZIO 0-2, arbitro Russo 6,5 – Controlla la gara con personalità senza nessuna incertezza convalidando giustamente il gol dell’1-0 di Immobile. L’attaccante della Lazio, infatti, è tenuto in gioco da Maietta sull’assist di Lulic.