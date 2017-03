IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Belotti Re del gol, Fazio disatroso

Emiliano Forte

06/03/2017 07:33

VOTI SERIE A / Il menù del 27esimo turno di A propone subito il piatto forte Roma-Napoli, anticipata al sabato pomeriggio in vista della Champions. Il confronto tra la seconda e terza forza del campionato è di quelli avvincenti, con il Napoli che ha la meglio sui padroni di casa grazie ad un Mertens infallibile sotto rete e ad un Pepe Reina monumentale. Tra i giallorossi stecca Fazio, autore di una prova difensiva da dimenticare. C’è grande lotta in vetta alla classifica cannonieri, con un super Belotti capace di raggiungere e staccare i bomber più blasonati del nostro campionato grazie alla tripletta rifilata al “suo” Palermo. Scorpacciata di gol anche per l’Inte,r che travolge in trasferta il Cagliari trascinata da un Perisic imprendibile e da un Banega finalmente decisivo.

TOP

5.Banega (Inter) – Parte in sordina l’ex Siviglia per poi accendersi all’improvviso, come in occasione della verticalizzazione che permette a Perisic di sbloccare il risultato. Subito dopo, mette la firma sul raddoppio nerazzurro con una bella punizione che scavalca la barriera e sorprende Gabriel. Ritrovato. VOTO 7,5

4.Reina (Napoli) – E’ l’eroe di giornata in casa azzurra al pari del compagno Mertens. Se il Napoli espugna l’Olimpico giallorosso lo deve anche al carisma e alle prodezze tra i pali del suo portiere. Lo spagnolo, infatti, è autore di almeno un paio di interventi provvidenziali nel corso della ripresa fino al miracolo in pieno recupero quando cancella il 2-2 con un intervento fenomenale, quasi fantascientifico. Il tiro di Perotti deviato da Koulibaly sembra spiazzare tutti tranne Pepe Reina che indietreggiando si tuffa e devia il pallone sulla traversa per poi da terra calciare il pallone allontanandolo definitivamente. Felino. VOTO 7,5

3.Mertens (Napoli) – Proprio lui, che inizialmente sembrava destinato alla panchina, decide il big-match dell’Olimpico confermandosi uomo della provvidenza per Maurizio Sarri ed il suo Napoli. Nella delicata trasferta in casa della Roma il belga manda in tilt l’intero reparto difensivo giallorosso e trova altri due gol pesantissimi che arricchiscono l’incredibile bottino stagionale. Micidiale. VOTO 7,5

2.Perisic (Inter) – Si prende la scena nel finale di primo tempo quando con un’accelerazione delle sue detta il passaggio a Banega (che lo asseconda alla perfezione) e batte Gabriel dopo un perfetto controllo a seguire. Quando cambia passo, semina il panico tra i difensori del Cagliari e nella ripresa firma la rete della tranquillità trovando l’angolino lontano col destro. Arrembante. VOTO 8

1.Belotti (Torino) –Continua la scalata del Gallo all’olimpo dei bomber; questa volta a farne le spese è la sua ex squadra, che, dopo il vantaggio, crolla sotto i colpi del nuovo leader della classifica cannonieri. Contro il Palermo Belotti fa tris con due colpi da rapace d’area e una volé spettacolare su delizioso invito di Ljajic. Implacabile. VOTO 8

FLOP

5.Petkovic (Bologna) – Spettatore per gran parte del match; nel primo tempo fallisce clamorosamente l’unica occasione in cui poteva incidere. Non pervenuto. VOTO 4,5

4.Coda (Pescara) – Spesso in affanno, fatica a muoversi in simbiosi con i compagni di reparto agevolando gli inserimenti degli avversari che riescono ad evitare il fuorigioco e a creare continui pericoli. Sul terzo gol blucerchiato si fa superare con troppa facilità da Schick. Macchinoso. VOTO 4,5

3.Cesar (Chievo) – Statico, quasi rinunciatario nel duello perso con Bacca in occasione del vantaggio rossonero. Per il resto cerca di cavarsela col mestiere ma soffre molto e con un braccio largo in area finisce col regalare a Bacca l’occasione (poi fallita) di raddoppiare dal dischetto. Sul nuovo e decisivo vantaggio milanista è ancora incerto su Romagnoli. Sottotono. VOTO 4

2.Gabriel (Cagliari) – Le ripetute sbavature tra i pali non aiutano i compagni che col passare dei minuti perdono certezze e serenità nelle giocate. La sua opposizione è spesso solo teorica, se non inadeguata, sui gol subiti da Cagliari come dimostrano l’1-0 di Perisic ed il tuffo in ritardo sul calcio piazzato di Banega pochi minuti dopo. Nella ripresa, con un intervento suicida, stende Icardi per il rigore del 4-1 ed è poco reattivo sul tiro dalla distanza di Gagliardini che chiude i conti. Approssimativo. VOTO 4

1.Fazio (Roma) – In confusione totale, concede varchi nei quali il Mertens versione bomber di quest’anno sa essere letale. Sbaglia clamorosamente la lettura dell’azione sul vantaggio partenopeo quando accorcia su Hamsik, autore dell’assist, lasciando al numero 14 azzurro tutto lo spazio necessario per battere Szczesny. Ad inizio ripresa il difensore argentino è ancora in ritardo e fuori posizione sul secondo gol di Mertens che si rivelerà decisivo. Irriconoscibile. VOTO 4