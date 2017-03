Lazio, Keita-Milinkovic: tutto risolto. Ecco cos'è successo in campo

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

LAZIO KEITA MILINKOVIC / Un'incomprensione tattica, un po' di nervosismo e qualche parola di troppo. Sarebbero queste le motivazioni che avrebbero portato a discutere Keita e Milinkovic durante Bologna-Lazio. Nel secondo tempo, sul risultato di 2-0 per i biancocelesti, il serbo e il senegalese non se le sono mandate a dire, promettendosi di proseguire il confronto acceso anche negli spogliatoi. I due calciatori, al termine dell'incontro, dopo aver festeggiato il successo in trasferta sotto al settore ospiti, si sono chiariti, mettendo da parte la tensione accumulata, e ritrovando il sorriso. Direttamente dagli spogliatoi Keita ha postato una foto in compagnia di Sergej. "Bravi ragazzi. Tutto ok, tranquilli", ha rassicurato il senegalese. L'abbraccio tra i due giocatori rende ancora più dolce la vittoria della Lazio.