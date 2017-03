06/03/2017 03:29

BAYERN MONACO KEITA LIPSIA / Non sta passando inosservata la stagione di Naby Keita. Il giovane calciatore in forza al Lipsia - secondo quanto riportato dalla 'Bild' - sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. Per il centrocampista della Nazionale guineana la squadra di Ancelotti dovrà vedersela con Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

M.S.