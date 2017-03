Liga, Athletic Bilbao-Malaga 1-0: Raul Garcia porta a casa i tre punti

05/03/2017 23:38

LIGA ATHLETIC BILBAO-MALAGA 1-0 / L'Athletic Bilbao non sbaglia l'appuntamento con i tre punti e batte in casa il Malaga nonostante le difficoltà. A decidere la contesa è stato Raul Garcia dagli undici metri: un successo di misura che tiene attaccati i baschi al treno per l'Europa.

Athletic Bilbao-Malaga 1-0: 72' Raul Garcia rig

CLASSIFICA: Barcellona 60, Real Madrid 59, Siviglia 55, Atletico Madrid 49, Real Sociedad 48, Villarreal 45, Athletic Bilbao 41, Eibar 39, Espanyol 36, Celta Vigo 35, Alaves 33, Las Palmas 32, Valencia 29, Betis 27, Malaga 26, Leganes 24, Deportivo la Coruna 20, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.