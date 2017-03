Bologna-Lazio, Donadoni: "La frenesia non serve. Non diamo peso agli idioti"

05/03/2017 23:23

BOLOGNA LAZIO DONADONI / Ancora una sconfitta per il Bologna di Donadoni. Il tecnico dei rossoblu ha analizzato il momento no della squadra dopo il ko contro la Lazio: "Non è mai stato un problema tattico - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - Bisogna avere l'atteggiamento giusto di poter andare ad impensierire avversari come la Lazio. Bisogna essere più convinti e invece spesso siamo titubanti. Se non pressiamo fanno ciò che vogLiono. Bisogna venirne fuori con la tranquillità e la calma. La frenesia non serve ora bisogna pensare alla prossima partita. E' una situazione che dispiace".

RABBIA FINALE - "Non ce l'avevo con nessuno. Non bisogna mai dare peso agli idioti. Diciamo che è un errore mio"

DESTRO - "Quando sta bene gioca. Oltre a lui non c'è nessuno che ha un curriculum importante. Questo potrebbe spiegare qualche limite".

CLASSIFICA - "La tranquillità di classifica non è né un bene né un male. Mi rifiuto di pensare che qualcuno ragioni così. Sui giornali si può ragionare così ma chi lavora ogni settimana sono discorsi che non esistono. Se dovessi capire che c'è qualche giocatore che la pensa così lo metto in tribuna".

M.S.