Bologna-Lazio, insulti a Donadoni: il mister rossoblu reagisce al triplice fischio

05/03/2017 22:47

BOLOGNA LAZIO DONADONI / Altra sconfitta per il Bologna di Roberto Donadoni che non riesce a tirarsi su e perde anche contro la Lazio. Momento delicato in casa rossoblu anche per l'allenatore, preso di mira da un tifoso quest'oggi, nel finale di gara. Il tecnico infatti dopo aver ricevuto la contestazione ha reagito rispondendo agli insulti, dopo aver inizialmente ignorato l'accaduto. La calma è subito tornata a seguito dell'intervento della panchina.

O.P.