Bologna-Lazio, scintille tra Keita e Milinkovic-Savic: la panchina tranquillizza gli animi

05/03/2017 22:35

BOLOGNA LAZIO KEITA MILINKOVIC / Nonostante il grande controllo della gara e due gol di vantaggio in casa Lazio c'è stato un piccolo momento di tensione nella ripresa della sfida contro il Bologna. Al momento della sostituzione di Milinkovic-Savic, il centrocampista e Keita (entrato pochi minuti prima) si sono scambiati diverse brutte occhiate condite anche da qualche parola non troppo amichevole. Da chiarire tutta la dinamica, ma per tranquillizzare l'uscente Milinkovic è dovuto intervenire mister Inzaghi assieme alla panchina. Alla base della discussione ci potrebbe essere un motivo tattico: l'attaccante infatti avrebbe risposto male al compagno che peraltro stava giocando da diversi minuti con un problema alla gamba.

O.P