Punto Primavera, risultati 20a giornata: Juve, basta Kean. Poker Inter

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/03/2017 09:47

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la ventesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

GIRONE A - In testa alla classifica del Girone A, la capolista Lazio commette un passo falso a Vicenza, dove viene raggiunta al 95' dai biancorossi con gol di Okoli. Alle spalle dei biancocelesti, la Sampdoria scavalca la Fiorentina grazie alla preziosa rete di Baumgartner (su rigore, il secondo della partita dopo quello sbagliato da Cioce) nello scontro diretto. I viola sono raggiunti anche dal Milan, vittorioso per due reti a zero a Trapani. Il Verona, al quinto posto, mantiene 3 punti di vantaggio sul Napoli. Nell'1-0 del Perugia contro la Spal, a segno Mirval al rientro in campo dopo 13 giornate.

GIRONE B - La Juventus vince ancora (1-0 al Benevento, gol di Kean) e allunga sul Chievo secondo in classifica, bloccato sull'1-1 dalla Pro Vercelli e distante ora 8 punti. Al terzo posto c'è l'Empoli, che espugna il campo dell'Udinese 1-3. Il Torino batte il Sassuolo (0-1, rete di Rossetti) e lo aggancia in classifica al quarto posto.

GIRONE C - Prosegue senza sosta la corsa dell'Inter prima in classifica nel Girone C: il 4-0 alla Ternana conduce i nerazzurri a quota 52 punti. L'Atalanta seconda dista 5 punti, ma mantiene il passo grazie al 3-0 al Cagliari (doppietta di Latte Lath). La Roma, a Frosinone, vince in rimonta 2-3 grazie ai gol nel secondo tempo di Tumminello e Soleri. Perentoria la vittoria della Virtus Entella: l'1-5 sul campo della Salernitana la mantiene salda al quarto posto e le consente di allungare sul Genoa, battuto in casa dal Bologna (1-3).

Campionato Primavera, risultati e classifiche 20a giornata

GIRONE A

SPEZIA-NAPOLI 1-2: 20' Liguori (N), 28' rig. Leandrinho (L), 65' Demofonti (S)

LATINA-VERONA 0-2: 13' Buxton, 78' Tupta

PERUGIA-SPAL 1-0: 16' Mirval

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-0: 84' rig. Baumgartner

TRAPANI-MILAN 0-2: 30' Zanellato, 75' Cutrone

VICENZA-LAZIO 2-2: 4' Bari (L), 47' Rossi (L), 82' Paiolo (V), 90'+5' Okoli (V)

CESENA-BRESCIA 2-0: 4' Tommassini, 76' Akammadu

CLASSIFICA: Lazio 46; Sampdoria 41; Fiorentina, Milan 39; Verona 38; Napoli 35; Spal 33; Cesena 26; Vicenza 23; Latina 22; Perugia 17; Spezia 13; Trapani 11; Brescia 9.

GIRONE B

JUVENTUS-BENEVENTO 1-0: 21' Kean

PRO VERCELLI-CHIEVO 1-1: 8' De Mitri (PV), 12' Liberal (C)

UDINESE-EMPOLI 1-3: 3' Jacupovic (E), 17' Varesanovic (U), 51' Traore (E), 57' Zini An. (E)

SASSUOLO-TORINO 0-1: 70' Rossetti

PESCARA-AVELLINO 3-3: 5' Coulibaly (P), 19' Del Sole (P), 45' De Sarlo (A), 49' Arciello (A), 58' Battista (P), 68' Bidaoui (A)

CITTADELLA-BARI 0-1: 31' Portoghese

CARPI-ASCOLI 1-0: 79' rig. Morselli

CLASSIFICA: Juventus 49; Chievo 41; Empoli 40; Sassuolo, Torino 39; Udinese 29; Bari, Carpi 24; Pescara 22; Benevento 20; Cittadella, Pro Vercelli 19; Ascoli 17; Avellino 11.

GIRONE C

FROSINONE-ROMA 2-3: 11' Errico (F), 13' aut. Contucci (F), 15' Volpe (F), 40' Tumminello (R), 68' Soleri (R)

SALERNITANA-VIRTUS ENTELLA 1-5: 13' Zaniolo (V), 30' rig. Maione (S), 42' Zaniolo (V), 59' Semprini (VE), 67' Puntoriere (VE), 90' Traversari (VE)

CROTONE-PALERMO 1-2: 20' rig. Borello (C), 38' e 60' rig. Plescia (P)

INTER-TERNANA 4-0: 47' Vanheusden, 57' Belkheir, 59' Cagnano, 84' Souare

GENOA-BOLOGNA 1-3: 15' Asencio (G), 31' Silvestro (B), 68' rig. e 83' Tabacchi (B)

ATALANTA-CAGLIARI 3-0: 6' e 8' Latte Lath, 70' Bastoni

PISA-NOVARA 0-0

CLASSIFICA: Inter 52; Atalanta 47; Roma 45; Virtus Entella 42; Genoa 39; Bologna 34; Novara 31; Palermo 28; Crotone 21; Cagliari 20; Ternana 15; Frosinone 14; Pisa 10; Salernitana 6.