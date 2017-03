05/03/2017 21:50

BRESCIA RITIRO / Il Brescia dalla prossima settimana, più precisamente da martedì, sarà in ritiro. La società ha scelto questa soluzione per dare una scossa al gruppo dopo la sconfitta di oggi contro il Verona in casa, riporta 'Sky Sport'. Confermato per adesso invece tutto lo staff tecnico diretto da Cristian Brocchi.

O.P.